"L’uomo che disegnò Dio": il non vedente di Franco Nero (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un anziano cieco con un grande talento diventa celebre grazie a uno show televisivo, finché non finisce in una situazione inaspettata. “L’uomo che disegnò Dio” è una storia che mette insieme molti elementi... Leggi su europa.today (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un anziano cieco con un grande talento diventa celebre grazie a uno show televisivo, finché non finisce in una situazione inaspettata. “cheDio” è una storia che mette insieme molti elementi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#CremoneseRoma, #Mourinho minaccia di denunciare il quarto uomo #Serra: 'Devo capire se posso fare qualcosa dal… - teatrolafenice : ?? «L’uomo è un animale razionale che perde le staffe ogniqualvolta gli si chiede di agire secondo i dettami della r… - marifcinter : #Mourinho: 'Sono emotivo ma non pazzo. Per reagire così, qualcosa è successo. Bisogna capire se posso fare qualcosa… - Leviack88____ : @FootballAndDre1 @amalasempre1908 Non avete giocatori ne tecnici ne che saltano l’uomo, poi lo so che per la vostra… - memeabe : RT @DiegoFusaro: «Hanno pianto un poco, poi si sono abituati. A tutto si abitua quel vigliacco che è l'uomo!». (F. Dostoevskij, 'Delitto e… -