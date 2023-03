Lukashenko da Xi Jinping | come è stato accolto

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Alexanderdal picchetto d'onore al suo arrivo all'aeroporto di Pechino. il Presidente bielorusso è in Cina per incontrare Xi, definito"vecchio amico". La riunione verterà sulla guerra in Ucraina e i possibili negoziati.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salfasanop : RT @LennyBusker3: alleato chiave del presidente Putin è arrivato in Cina per una visita di stato martedì tra gli avvertimenti dei funzionar… - PivaPaola : RT @GoodMorningIT: #Lukashenko incontra Xi Jinping, l'asse Cina-Russia-Bielorussia preoccupa gli Usa. Da Astana, #Blinken offre protezione… - GoodMorningIT : #Lukashenko incontra Xi Jinping, l'asse Cina-Russia-Bielorussia preoccupa gli Usa. Da Astana, #Blinken offre protez… - CofaceItalia : RT @ispionline: #Lukashenko si reca a #Pechino per vedere #Xi Jinping mentre ad #Astana il Segretario #Usa Anthony #Blinken incontra i mini… - LennyBusker3 : Lukashenko rimarrà in Cina fino a giovedì e incontrerà il leader Xi Jinping per discutere una serie di questioni d… -

ha incontrato il premier cinese Li Qiang, il video è stato pubblicato da Pulpervogo, un ... Nella visita in programma anche l'incontro con il presidente cinese Xi, incentrato in ...il Presidente bielorusso è in Cina per incontrare Xi, definito come "vecchio amico". La riunione verterà sulla guerra in Ucraina e i possibili negoziati. TelegramUn vertice che agli Stati Uniti piace davvero poco. Oggi il presidente bielorusso Alexander, fedele alleato di Vladimir Putin , incontra a Pechino il suo omologo Xi, che nei giorni scorsi si è fatto avanti come mediatore della pace tra Ucraina e Russia con un piano per ...

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko è arrivato in Cina per una v ...(Agenzia Vista) Cina, 28 febbraio 2023 Alexander Lukashenko accolto dal picchetto d'onore al suo arrivo all'aeroporto di Pechino. il Presidente bielorusso è in Cina per incontrare Xi Jinping, definit ...