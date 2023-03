Luis Enrique si tira indietro come CT del Brasile: aspetta il Chelsea (Di mercoledì 1 marzo 2023) Luis Enrique fa un passo indietro rispetto alla panchina del Brasile: il tecnico spagnolo aspetta una chiamata del Chelsea Luis Enrique era nella shortlist per la panchina del Brasile, ma il tecnico spagnolo ha deciso di fare un passo indietro. Secondo quanto riportato da Sport, Luis Enrique, dopo la panchina della Spagna vorrebbe tornare in un club e aspetta la chiamata del Chelsea in caso di esonero di Potter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023)fa un passorispetto alla panchina del: il tecnico spagnolouna chiamata delera nella shortlist per la panchina del, ma il tecnico spagnolo ha deciso di fare un passo. Secondo quanto riportato da Sport,, dopo la panchina della Spagna vorrebbe tornare in un club ela chiamata delin caso di esonero di Potter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Luis Enrique si tira indietro come CT del Brasile: aspetta il Chelsea - bestiadellappio : @AgAntonio1987 Il tifoso della Roma è mediamente un ritardato mentale, che merita gli Zeman ed i Luis Enrique. Pr… - infoitcultura : Luis Enrique esclude il Brasile: attende la chiamata di un club - CalcioPillole : #LuisEnrique esclude il #Brasile: attende la chiamata di un #club. - calciomercatoit : ?? MOMENTO SONDAGGIO L’#AtleticoMadrid può salutare #Simeone per andare su Luis Enrique. In caso di addio ai 'Colcho… -