Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : #Lufthansa presenta la 'stanza privata' in aereo, ecco la nuova First Class Suite - italiavola : Lufthansa presenta la nuova “First Class Suite Plus” – una camera privata sopra le nuvole - MD80it : Lufthansa presenta la nuova “First Class Suite Plus” -

La 'prima classe' diLa First Class sarà introdotta nel 2024, sugli Airbus A350 appena consegnati come parte di 'Allegris', il nuovo prodotto a lungo raggio della compagnia aerea. ...Il regista in parallelo ciil serial killer, un ex militare adesso instancabile muratore, ...Zahra Amir Erahimi e Medhi Bajestani News correlate Ita alla fine volerà con le ali della...Leggi Ancheofferta per quota di minoranza in Ita Airways Leggi Anche Ita -, fonti: l'Ue darà il via libera all'operazione Un portavoce diha spiegato che i ...