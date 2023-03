L'Ucraina può perdere Bakhmut: colpo di scena sull'esercito (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Le forze armate ucraine se necessario potrebbero valutare un ritiro strategico da Bakhmut”. La guerra tra Ucraina e Russia va avanti senza sosta, ma potrebbe essere arrivato un punto di svolta. A svelare la possibile mossa a sorpresa è un consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy al Guardian. Le forze russe continuano a fare progressi a Bakhmut, ha inoltre riferito lo stato maggiore dell'esercito ucraino in un aggiornamento. La Russia sta cercando di accerchiare Bakhmut e di usare le sue truppe “migliori”, “più ben addestrate e più esperte” del gruppo mercenario Wagner, ha detto alla Cnn il consigliere economico ucraino Alexander Rodnyansky. “I nostri militari ovviamente soppeseranno tutte le opzioni. Finora hanno tenuto la città, ma, se necessario, si ritireranno strategicamente, perché ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Le forze armate ucraine se necessario potrebbero valutare un ritiro strategico da”. La guerra trae Russia va avanti senza sosta, ma potrebbe essere arrivato un punto di svolta. A svelare la possibile mossa a sorpresa è un consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy al Guardian. Le forze russe continuano a fare progressi a, ha inoltre riferito lo stato maggiore dell'ucraino in un aggiornamento. La Russia sta cercando di accerchiaree di usare le sue truppe “migliori”, “più ben addestrate e più esperte” del gruppo mercenario Wagner, ha detto alla Cnn il consigliere economico ucraino Alexander Rodnyansky. “I nostri militari ovviamente soppeseranno tutte le opzioni. Finora hanno tenuto la città, ma, se necessario, si ritireranno strategicamente, perché ...

