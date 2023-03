L'Ucraina nega l'invio di droni: "Non colpiamo la Russia" | Mosca: "Bloccato massiccio attacco in Crimea" (Di mercoledì 1 marzo 2023) 01 mar 12:06 Mosca: Bloccato massiccio attacco di droni in Crimea 'E' stato evitato il tentativo di un massiccio attacco con droni alla Crimea, sei droni sono stati abbattuti, altri quattro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 marzo 2023) 01 mar 12:06diin'E' stato evitato il tentativo di unconalla, seisono stati abbattuti, altri quattro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #25febbraio #guerra in #Ucraina e venti di guerra a #Taiwan Doppio scoop del @WSJ Usa sono pronti a fornire prove… - transnazionale : Kiev nega invio droni, l'Ucraina non colpisce la Russia #spaziotransnazionale informa - Gianl1974 : 2/2 Il consigliere dell'ufficio del presidente dell'Ucraina Mykhailo Podolyak nega il coinvolgimento di Kyiv negli attacchi dei droni. - novasocialnews : Kiev nega invio droni, l'Ucraina non colpisce la Russia - News24_it : Kiev nega invio droni, l'Ucraina non colpisce la Russia -