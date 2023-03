Luca Salatino | “Ecco chi vincerà il Gf Vip 7”

(Di mercoledì 1 marzo 2023), ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, in una intervista rilasciata a Tvpertutti.it, ha detto la sua su alcuni dei ‘vipponi’ ancora nella Casa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha innanzitutto riconosciuto di essere stato piuttosto malinconico nel loft di Cinecittà a causa della troppa mancanza dei suoi affetti. Del resto, l’esperienza televisiva gli ha fatto capire l’importanza della quotidianità, della famiglia e della fidanzata Soraia Ceruti. Con l’ex corteggiatrice, ha ammesso, il rapporto si è fortificato dopo il programma. “E’ proprio in quella mancanza che tu capisci l’importanza di una persona, proprio quando ti viene tolta“, ha detto. Restando in tema Gf Vip, all’ex concorrente ha confessato di non aver mai avuto un “grande feeling” con l’ultima eliminata, Nicole Murgia, nel poco tempo a disposizione che ...

GF Vip, Luca Salatino: «Chi merita la finale». Poi confessione sull ... Tvpertutti

