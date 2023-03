Luca e Paolo al fianco di Loretta Goggi a Benedetta Primavera (Di mercoledì 1 marzo 2023) Luca e Paolo Chiusa in malo modo nel 2021 l’avventura di Quelli che il Calcio, dopo due anni lontani dalla Rai Luca e Paolo tornano in pista con Benedetta Primavera. I due – dal 9 marzo tra i protagonisti di LOL 3 su Prime Video – saranno al fianco di Loretta Goggi nel nuovo show del venerdì sera di Rai 1, al via il 10 marzo. “Mi diverte il pensiero di stare accanto a Luca e Paolo, che sono una presenza importante perché sono il mio contraltare. Conto molto su di loro per essere coinvolta per la parte del divertimento anche improvvisato” ha dichiarato a Sorrisi la Goggi. Per Luca e Paolo, ospitate a parte, sarà una prima volta assoluta nel prime ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 1 marzo 2023)Chiusa in malo modo nel 2021 l’avventura di Quelli che il Calcio, dopo due anni lontani dalla Raitornano in pista con. I due – dal 9 marzo tra i protagonisti di LOL 3 su Prime Video – saranno aldinel nuovo show del venerdì sera di Rai 1, al via il 10 marzo. “Mi diverte il pensiero di stare accanto a, che sono una presenza importante perché sono il mio contraltare. Conto molto su di loro per essere coinvolta per la parte del divertimento anche improvvisato” ha dichiarato a Sorrisi la. Per, ospitate a parte, sarà una prima volta assoluta nel prime ...

