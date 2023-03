Luca Argentero e Cristina Marino, la dolce sorpresa dopo il parto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si allarga la famiglia formata da Luca Argentero e Cristina Marino. Nelle loro vite è arrivato anche il piccolo Noe Roberto, fortemente voluto dalla coppia, nonché secondo figlio dopo Nina Speranza. I due sono innamoratissimi e molto affiatati e anche al ritorno a casa dall’ospedale dopo il parto, l’attrice ha ricevuto una bellissima sorpresa da … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si allarga la famiglia formata da. Nelle loro vite è arrivato anche il piccolo Noe Roberto, fortemente voluto dalla coppia, nonché secondo figlioNina Speranza. I due sono innamoratissimi e molto affiatati e anche al ritorno a casa dall’ospedaleil, l’attrice ha ricevuto una bellissimada … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thekingquinto : Ma cosa DOC? Ridge ha scambiato Taylor per Luca Argentero per caso??? #twittamibeautiful - fedram67 : Spiace per Luca Argentero ??ma questo Doc ormai è un cult #VivaRai2 - OcchinoOmar : Luca Argentero exGF non va in giro a menarla che non ha avuto carriera per il GF, Ilenia Pastorelli un david di don… - SuAltroPianeta : RT @andoniopre: E basta con questa retorica della reputazione negativa per aver fatto il Grande Fratello. Luca Argentero, Eleonora Daniele… - imarealmoon : RT @andoniopre: E basta con questa retorica della reputazione negativa per aver fatto il Grande Fratello. Luca Argentero, Eleonora Daniele… -