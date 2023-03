Loredana Bertè: “La mando a f*****o in diretta”, parole pesanti | Dietro le quinte succede di tutto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Loredana Bertè Durante The Voice Senior, la Bertè è rimasta senza parole difronte all’arrivo di una sua vecchia conoscenza. “Vergognati”, le ha detto. Una delle protagoniste indiscusse delle ultime puntate di The Voice Senior è stata sicuramente Aida Cooper: l’attenzione del pubblico si è subito spostata su di lei che ha fatto una blind audition mozzafiato, lasciando senza parole sia il pubblico che la giuria. La donna, nota nel panorama musicale, ha una carriera di successo alle spalle che le ha permesso di collaborare con grandi nomi della musica italiana, ad esempio Anna Oxa, Riccardo Cocciante, Eros Ramazzotti e molti altri big del panorama musicale. Inoltre, la settantaquattrenne è un’amica di lunga data di Loredana Bertè, con cui ha sempre ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 1 marzo 2023)Durante The Voice Senior, laè rimasta senzadifronte all’arrivo di una sua vecchia conoscenza. “Vergognati”, le ha detto. Una delle protagoniste indiscusse delle ultime puntate di The Voice Senior è stata sicuramente Aida Cooper: l’attenzione del pubblico si è subito spostata su di lei che ha fatto una blind audition mozzafiato, lasciando senzasia il pubblico che la giuria. La donna, nota nel panorama musicale, ha una carriera di successo alle spalle che le ha permesso di collaborare con grandi nomi della musica italiana, ad esempio Anna Oxa, Riccardo Cocciante, Eros Ramazzotti e molti altri big del panorama musicale. Inoltre, la settantaquattrenne è un’amica di lunga data di, con cui ha sempre ...

