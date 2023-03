Londra: 'La Russia lancia droni kamikaze da Shahed, maggiore minaccia per Kiev' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ad un anno dall'inizio della guerra Putin tiene alto il livello dello scontro sperando che le opinioni pubbliche occidentali (e i pupazzi prezzolati) possano fiaccare l'aiuto all'Ucraina. L' esercito ... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ad un anno dall'inizio della guerra Putin tiene alto il livello dello scontro sperando che le opinioni pubbliche occidentali (e i pupazzi prezzolati) possano fiaccare l'aiuto all'Ucraina. L' esercito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - BK63805720 : RT @Wikileaks_Ita: Il Gov #Meloni vuole fare il 'Piano Mattei' senza la #Russia e la 'Via della Seta' senza la #Cina..in realtà è l'ennesim… - Lucilla93730473 : RT @World24New: SILENZIO STAMPA ?????????? Dalla #Germania alla #Francia, passando per #Londra: Proteste contro l'invio di armi all'#Ucraina .… - TommyBrain : RT @Wikileaks_Ita: Il Gov #Meloni vuole fare il 'Piano Mattei' senza la #Russia e la 'Via della Seta' senza la #Cina..in realtà è l'ennesim… - Edda10229596 : RT @World24New: SILENZIO STAMPA ?????????? Dalla #Germania alla #Francia, passando per #Londra: Proteste contro l'invio di armi all'#Ucraina .… -