L'ombra russa dietro le proteste in Moldavia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella giornata di martedì un migliaio di manifestanti si è riunito nel centro di Chisinau, capitale della Moldavia, per protestare contro il caro bollette, tentando di irrompere nella sede del governo. La dimostrazione si inserisce nel quadro delle crescenti tensioni tra il partito di governo e le forze di opposizione, in particolare il partito russofilo Sor. Tutto questo avviene in un Paese che confina con l'Ucraina e ospita una presenza militare russa nell'autoproclamata regione indipendente della Transnistria. I cittadini moldavi, che abitano in uno dei Paesi più poveri del continente europeo, hanno visto l'inflazione schizzare al 30% nei primi mesi di guerra in Ucraina, poi attestatasi intorno al 25%. Dal febbraio 2022 circa 700mila profughi in fuga dal conflitto si sono riversati in un Paese di meno di tre milioni di abitanti.

