Lollobrigida vuole più immigrati, ma regolari: «C'è una richiesta di forza lavoro che non riusciamo a colmare anche a causa del Reddito di cittadinanza» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida torna sulla questione migratoria, dal punto di vista di un dicastero che, ogni anno, affronta la specificità della manodopera stagionale carente. E che, spesso, viene sopperita dall'arrivo in Italia di lavoratori dall'estero: «Ci sono tra i 300 mila e i 500 mila posti di lavoro disponibili – dice in un'intervista a La Stampa -, e questo può dar vita a un'immigrazione legale, che noi riteniamo giusta». Il governo di cui Lollobrigida è membro, per questo motivo, starebbe valutando delle modifiche al decreto flussi. L'esponente di Fratelli d'Italia, tuttavia, sottolinea la necessità di aprire canali di immigrazione legale in modo «selettivo» e «culturale», per favorire l'integrazione. Un'azione che, secondo lui, potrebbe aiutare «a fermare le partenze e quindi le morti in mare – poiché ...

