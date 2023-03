Lollobrigida vuole i lavoratori stranieri, ma prima dovranno studiare la lingua e i costumi italiani (Di mercoledì 1 marzo 2023) In Italia ci sono «tra i 300 mila e i 500 mila posti di lavoro disponibili» e questo «può dar vita a un’immigrazione legale». Perciò il governo starebbe studiando una modifica del decreto flussi, con un aumento degli ingressi. Dopo le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul naufragio di Cutro, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste annuncia la novità da Bruxelles come possibile soluzione agli ingressi illegali. Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, è però necessario aprire questi canali di immigrazione legale in modo «selettivo», avviando nei Paesi di partenza dei percorsi di formazione professionale, ma anche «culturale» per favorire l’integrazione. Un’azione che aiuterebbe anche a «fermare le partenze e quindi le morti in mare» perché, dice alla Stampa, «non possiamo essere disumani e dire: ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 1 marzo 2023) In Italia ci sono «tra i 300 mila e i 500 mila posti di lavoro disponibili» e questo «può dar vita a un’immigrazione legale». Perciò il governo starebbe studiando una modifica del decreto flussi, con un aumento degli ingressi. Dopo le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul naufragio di Cutro, Francesco, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste annuncia la novità da Bruxelles come possibile soluzione agli ingressi illegali. Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, è però necessario aprire questi canali di immigrazione legale in modo «selettivo», avviando nei Paesi di partenza dei percorsi di formazione professionale, ma anche «culturale» per favorire l’integrazione. Un’azione che aiuterebbe anche a «fermare le partenze e quindi le morti in mare» perché, dice alla Stampa, «non possiamo essere disumani e dire: ...

