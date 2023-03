L’Ocse spiega perché i conti dell’Italia sulla sanità non tornano

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 marzo 2023) “La pandemia di Covid è stata una tragedia”. A metterlo nero su bianco è statonel suo ultimo dossier “Ready for the next crisis? Investing in health system resilience”, ricordando gli oltre 6,8 milioni di decessi in tutto il mondo e l’aspettativa di vita diminuita in molti paesi nel biennio 2020-2021. A risentirne è stata anche l’economia con un pil diminuito del 4,7 per cento nel 2020 nelle economie Ocse. Una tragedia che ci ha colti impreparati e che dovrebbe servire da lezione per affrontare nuove crisi che “potrebbero mettere a dura prova la comunità globale”. Tra queste, l'antibiotico-resistenza, i conflitti armati, i cambiamenti le climatici, la crisi finanziaria, le minacce biologiche, chimiche, informatiche e nucleari, i disastri ambientali e i disordini sociali. Senza contare come anche l'invecchiamento e il cambiamento demografico stiano già ...