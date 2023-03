Locatelli e Rabiot intoccabili ma... Juve, come cambia il centrocampo con Pogba (Di mercoledì 1 marzo 2023) Servirà del tempo per vedere Paul Pogba non solo entrare in pianta stabile nelle rotazioni di Allegri ma soprattutto per cominciare a immaginarlo come titolare fisso. Che serva pazienza lo dice in ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Servirà del tempo per vedere Paulnon solo entrare in pianta stabile nelle rotazioni di Allegri ma soprattutto per cominciare a immaginarlotitolare fisso. Che serva pazienza lo dice in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Ipotesi panchina per #Vlahovic, per una #Juve più dinamica e meno prevedibile dentro l'area avversaria in partenza.… - NackaSkoglund89 : RT @rabiotmachia: Stavo pensando che ieri è stata la partita perfetta: derby vinto, 4 gol da 4 cross e 1,5xG, due rimonte, 40% possesso, Da… - sportli26181512 : Locatelli e Rabiot intoccabili ma... Juve, come cambia il centrocampo con Pogba: Locatelli e Rabiot intoccabili ma.… - davideeviscomi : RT @rabiotmachia: Stavo pensando che ieri è stata la partita perfetta: derby vinto, 4 gol da 4 cross e 1,5xG, due rimonte, 40% possesso, Da… - soojendeukie : RT @rabiotmachia: Stavo pensando che ieri è stata la partita perfetta: derby vinto, 4 gol da 4 cross e 1,5xG, due rimonte, 40% possesso, Da… -