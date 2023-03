L' obesità un flagello globale | ne soffre 1 miliardo di persone

Leggi su agi

(Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - Secondo le stime attuali (dato del 2020) riferite ai 161 paesi presenti in "The Economic Impact of Overweight & Obesity in 2020 and 2060" (World Obesity Federation & RTI International, 2022) quasi 1divive con l'(cioè una persona su sette), e saranno 1,9 miliardi nel 2035 (quasi una su quattro), di cui 1,5 miliardi adulti e quasi 400 milioni bambini (cioè 1 bambino su 5). Sempre nel 2035 saranno 4 miliardi lein tutto il mondo con sovrappeso o, l'infantile aumenterà di oltre il 100 per cento, mentre fra gli adulti ci sarà un aumento di oltre il 60 per cento, con una prevalenza che dal 2020 al 2035 passerà per gli uomini dal 14 al 23 per cento (+73 per cento) e tra le donne dal 18 al 27 per cento (+50 per cento). ...