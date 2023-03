"Lo vivo come un fallimento": Aurora Ramazzotti, sfogo prima del parto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Mentre Michelle Hunziker impazza in tv con il suo personal show “Michelle Impossible”, la figlia Aurora Ramazzotti, avuta dal matrimonio con Eros Ramazzotti, vive le ultime settimane di una gravidanza che è diventata la più celebre d'Italia. Sportiva e dinamica, però, la Ramazzotti ha dovuto fermare la sua attività ginnica per cause di forza maggiore: “Nelle prime fasi della gravidanza mi ha molto aiutato fare sport e da quando ho iniziato a farlo lo vivo come una necessità, una droga - ha spiegato Aurora nelle sue stories Instagram – che mi fa sentire me stessa solo quando lo pratico e quando a inizio gravidanza ho dovuto smettere. Mi sentivo quasi alienata da me stessa, poi però ho ripreso ad allenarmi ma adesso, a poco più di un mese dal parto, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Mentre Michelle Hunziker impazza in tv con il suo personal show “Michelle Impossible”, la figlia, avuta dal matrimonio con Eros, vive le ultime settimane di una gravidanza che è diventata la più celebre d'Italia. Sportiva e dinamica, però, laha dovuto fermare la sua attività ginnica per cause di forza maggiore: “Nelle prime fasi della gravidanza mi ha molto aiutato fare sport e da quando ho iniziato a farlo louna necessità, una droga - ha spiegatonelle sue stories Instagram – che mi fa sentire me stessa solo quando lo pratico e quando a inizio gravidanza ho dovuto smettere. Mi sentivo quasi alienata da me stessa, poi però ho ripreso ad allenarmi ma adesso, a poco più di un mese dal, è ...

