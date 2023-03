Lo stadio Diego Armando Maradona diventa una costruzione Lego -Foto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lo stadio Diego Armando Maradona è stato costruito con 24mila mattoncini Lego ed è stata una delle opere più attese al Pan. Anche lo stadio Diego Armando Maradona entra tra le costruzione Lego realizzate, come riportato da Calcio Napoli 24 per il concorso “CostruiAmo la città”, organizzato dall’Associazione di promozione sociale BRICKANTI – Mattoncini al Sud Leggi su 2anews (Di mercoledì 1 marzo 2023) Loè stato costruito con 24mila mattoncinied è stata una delle opere più attese al Pan. Anche loentra tra lerealizzate, come riportato da Calcio Napoli 24 per il concorso “CostruiAmo la città”, organizzato dall’Associazione di promozione sociale BRICKANTI – Mattoncini al Sud

