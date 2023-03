“Lo hanno saputo tutti”. UeD, pessime notizie per Carola: Federico Nicotera in silenzio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Uomini e Donne, fari puntati su Carola dopo le ultime segnalazioni: la corteggiatrice di Federico Nicotera era stata infatti beccata all’interno di un locale con un ragazzo. A rilanciare il gossip era stata Deianira Marzano, a spegnerlo la diretta interessata con delle frasi inequivocabili. “Ovviamente mi spiace soprattutto per una persona a cui ho già fatto arrivare un messaggio”, aveva esordito Carola nel suo messaggio social confermando così di aver messo già al corrente dei fatti Federico. “Non so come fate a credere a certe cose non reali che girano sul web”, aveva aggiunto ancora la corteggiatrice di Uomini e donne. Il pubblico cosa ne pensa? Continua a sostenere Carola. “Devono ringraziare Carola se si è provato così interesse per il trono classico, erano ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Uomini e Donne, fari puntati sudopo le ultime segnalazioni: la corteggiatrice diera stata infatti beccata all’interno di un locale con un ragazzo. A rilanciare il gossip era stata Deianira Marzano, a spegnerlo la diretta interessata con delle frasi inequivocabili. “Ovviamente mi spiace soprattutto per una persona a cui ho già fatto arrivare un messaggio”, aveva esorditonel suo messaggio social confermando così di aver messo già al corrente dei fatti. “Non so come fate a credere a certe cose non reali che girano sul web”, aveva aggiunto ancora la corteggiatrice di Uomini e donne. Il pubblico cosa ne pensa? Continua a sostenere. “Devono ringraziarese si è provato così interesse per il trono classico, erano ...

