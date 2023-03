Liverpool, spunta Liberty Media (F1) come nuovo socio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le voci che davano il Liverpool in vendita sono state smentite direttamente dal Fenway Sports Group, proprietario del club inglese, ma secondo quanto riferisce The Telegraph, il gruppo statunitense sta valutando l’ingresso di soci di minoranza. La ricostruzione del quotidiano inglese verte su una cessione di quote a una delle principali società di Media per L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le voci che davano ilin vendita sono state smentite direttamente dal Fenway Sports Group, proprietario del club inglese, ma secondo quanto riferisce The Telegraph, il gruppo statunitense sta valutando l’ingresso di soci di minoranza. La ricostruzione del quotidiano inglese verte su una cessione di quote a una delle principali società diper L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

