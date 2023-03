LIVE Trofeo Laigueglia 2023 in DIRETTA: si parte! (Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.15 Da segnalare che non sono partiti Lennert van Eetvlet (Lotto Dstny) e Andrea Biancalani (Andrea Biancalani). 11.12 Inizia ufficialmente ora il Trofeo Laigueglia 2023! Buon divertimento! 11.08 I corridori sono partiti ma il via ufficiale non verrà dato finché tutte le ammiraglie non si accoderanno al gruppo. 11.04 In questo momento c’è la pioggia sulla corsa e per ora le previsioni indicano che il brutto tempo continuerà per tutto oggi. 11.01 Dopo un breve tratto di trasferimento, i corridori hanno raggiunto il km 0 e si sono bloccati in attesa del via ufficiale. 11.00 Non sarà però assolutamente facile vincere perché la concorrenza non mancherà: gli atleti che fanno più paura sono gli altri azzurri Giulio Ciccone (Trek – Segafredo), Lorenzo Rota ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.15 Da segnalare che non sono partiti Lennert van Eetvlet (Lotto Dstny) e Andrea Biancalani (Andrea Biancalani). 11.12 Inizia ufficialmente ora il! Buon divertimento! 11.08 I corridori sono partiti ma il via ufficiale non verrà dato finché tutte le ammiraglie non si accoderanno al gruppo. 11.04 In questo momento c’è la pioggia sulla corsa e per ora le previsioni indicano che il brutto tempo continuerà per tutto oggi. 11.01 Dopo un breve tratto di trasferimento, i corridori hanno raggiunto il km 0 e si sono bloccati in attesa del via ufficiale. 11.00 Non sarà però assolutamente facile vincere perché la concorrenza non mancherà: gli atleti che fanno più paura sono gli altri azzurri Giulio Ciccone (Trek – Segafredo), Lorenzo Rota ...

