LIVE Trofeo Laigueglia 2023 in DIRETTA: si avvicina il circuito finale, il gruppo accelera (Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Fra poco lunga discesa, poi si entrerà negli ultimi 60 chilometri. 14.30 Scende ancora il distacco, il cronometro ora dice 35". 14.29 Così è infatti, ora il vantaggio di Dimitri Peyskens (Bingoal WB), Davide Baldaccini (Team Corratec), Andrea Garosio (EOLO-Kometa), Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk), Emanuele Ansaloni e Gabriele Petrelli (Team Technipes #inEmiliaRomagna), Florian Samuel Kajamini (Team Colpack Ballan), Francesco Galimberti (Biesse – Carrera) e Matteo Freddi (Beltrami TSA – Tre Colli) è di soli 50". 14.27 Il gruppo potrà provare a recuperare ancora nel tratto di altopiano che precede la discesa verso Albenga. 14.25 Scende vertiginosamente il distacco del gruppo! Allo scollinamento è inferiore al minuto e mezzo! La corsa sta dunque ripercorrendo i binari ...

