LIVE Trofeo Laigueglia 2023 in DIRETTA: Peters ha 45” dopo l’ultima ascesa al Colla Micheri (Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Solo il Capo Mele, che comincia adesso, può dare qualche speranza ai contrattaccanti, ma non ci credono più! Si è aggiunto da dietro anche Lorenzo Rota, ciò vuol dire che l’andamento è sempre più lento per loro! 16.11 E infatti il francese ha 50” di vantaggio sui quattro contrattaccanti! 16.10 Finita la discesa per Nans Peters, poco più di sei chilometri fra lui e la vittoria! 16.09 Ma arriva un’altra buona notizia per Peters: Andrea Vendrame si è agganciato al terzetto di contrattaccanti, potendo dunque vestire il ruolo di stopper! 16.07 Ora Covi, Cepeda e Gregore dovrebbero rischiare qualcosa nel tratto in discesa, molto complicato viste le condizioni della strada… 16.06 Scollina Peters! Ora il tratto in discesa per lui, il terzetto inseguitore ha 50” ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Solo il Capo Mele, che comincia adesso, può dare qualche speranza ai contrattaccanti, ma non ci credono più! Si è aggiunto da dietro anche Lorenzo Rota, ciò vuol dire che l’andamento è sempre più lento per loro! 16.11 E infatti il francese ha 50” di vantaggio sui quattro contrattaccanti! 16.10 Finita la discesa per Nans, poco più di sei chilometri fra lui e la vittoria! 16.09 Ma arriva un’altra buona notizia per: Andrea Vendrame si è agganciato al terzetto di contrattaccanti, potendo dunque vestire il ruolo di stopper! 16.07 Ora Covi, Cepeda e Gregore dovrebbero rischiare qualcosa nel tratto in discesa, molto complicato viste le condizioni della strada… 16.06 Scollina! Ora il tratto in discesa per lui, il terzetto inseguitore ha 50” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ciclismo - Segui la DIRETTA del #TrofeoLaiguegla - infoitsport : DIRETTA Trofeo Laigueglia 2023, ciclismo: aggiornamenti LIVE e risultato in tempo reale - infoitsport : Trofeo Laigueglia, aggiornamenti della corsa in tempo reale (LIVE) - OA_Sport : LIVE Trofeo Laigueglia 2023 in DIRETTA: si parte alle 11.00, Covi, Ulissi e Rota gli azzurri più attesi, c’è Conson… -