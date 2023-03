LIVE Trofeo Laigueglia 2023 in DIRETTA: Peters da solo a 18 chilometri dal traguardo (Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Alcuni corridori, tra cui Lorenzo Rota, si riportano sul gruppetto degli inseguitori con Alessandro Covi. 15.50 Nans Peters (AG2R-Citroen) sta facendo un vero e proprio numero! Il suo vantaggio aumenta nel tratto in discesa, anche perché è l’unico che si prende un minimo dei rischi nel tratto in discesa. 15.47 L’accelerazione di Gregoire ha però portato dei frutti, una 40” di secondi il ritardo del francese, Alessandro Covi, Jefferson Cepeda ed Ewen Costiou. 15.45 Costiou ripreso da alcuni corridori, tra cui Jefferson Cepeda ed Alessandro Covi, che sembra aver ripreso ritmo. Controscatto di Gregoire, ma Peters è lontano! 15.43 Intanto il gruppo Rota-Piccolo è aumentato parecchio di numero, tra gli altri è rientrato anche Diego Ulissi. Ma avanti Peters va, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51 Alcuni corridori, tra cui Lorenzo Rota, si riportano sul gruppetto degli inseguitori con Alessandro Covi. 15.50 Nans(AG2R-Citroen) sta facendo un vero e proprio numero! Il suo vantaggio aumenta nel tratto in discesa, anche perché è l’unico che si prende un minimo dei rischi nel tratto in discesa. 15.47 L’accelerazione di Gregoire ha però portato dei frutti, una 40” di secondi il ritardo del francese, Alessandro Covi, Jefferson Cepeda ed Ewen Costiou. 15.45 Costiou ripreso da alcuni corridori, tra cui Jefferson Cepeda ed Alessandro Covi, che sembra aver ripreso ritmo. Controscatto di Gregoire, maè lontano! 15.43 Intanto il gruppo Rota-Piccolo è aumentato parecchio di numero, tra gli altri è rientrato anche Diego Ulissi. Ma avantiva, ...

