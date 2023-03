LIVE Trofeo Laigueglia 2023 in DIRETTA: otto italiani nella fuga composta da nove corridori, gruppo a 3’24” (Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.13 Superata adesso la prima ora di corsa. Finora la media è stata di 41,3 km/h. 12.10 Mancano poco più di 160 km all’arrivo. 12.06 Ricordiamo chi sono gli uomini al comando: Dimitri Peyskens (Bingoal WB), Davide Baldaccini (Team Corratec), Andrea Garosio (EOLO-Kometa), Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk), Emanuele Ansaloni e Gabriele Petrelli (Team Technipes #inEmiliaRomagna), Florian Samuel Kajamini (Team Colpack Ballan), Francesco Galimberti (Biesse – Carrera) e Matteo Freddi (Beltrami TSA – Tre Colli). Questi nove hanno 3’24” di vantaggio sul gruppo. 12.03 I fuggitivi hanno scollinato da poco sul Bezzo e ora stanno affrontando un breve tratto in discesa. Tra qualche chilometro si tornerà a salire, questa volta sul Vendone (1,8 km al 5,5%). 11.59 In testa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.13 Superata adesso la prima ora di corsa. Finora la media è stata di 41,3 km/h. 12.10 Mancano poco più di 160 km all’arrivo. 12.06 Ricordiamo chi sono gli uomini al comando: Dimitri Peyskens (Bingoal WB), Davide Baldaccini (Team Corratec), Andrea Garosio (EOLO-Kometa), Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk), Emanuele Ansaloni e Gabriele Petrelli (Team Technipes #inEmiliaRomagna), Florian Samuel Kajamini (Team Colpack Ballan), Francesco Galimberti (Biesse – Carrera) e Matteo Freddi (Beltrami TSA – Tre Colli). Questihanno” di vantaggio sul. 12.03 I fuggitivi hanno scollinato da poco sul Bezzo e ora stanno affrontando un breve tratto in discesa. Tra qualche chilometro si tornerà a salire, questa volta sul Vendone (1,8 km al 5,5%). 11.59 In testa ...

