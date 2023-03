LIVE Trofeo Laigueglia 2023 in DIRETTA: nove fuggitivi al comando, gruppo a 3’40” (Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 Completate in questo momento le prime tre ore di gara. Media oraria sempre stabile sui 40 km/h. 14.08 Ricordiamo la composizione della fuga: Dimitri Peyskens (Bingoal WB), Davide Baldaccini (Team Corratec), Andrea Garosio (EOLO-Kometa), Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk), Emanuele Ansaloni e Gabriele Petrelli (Team Technipes #inEmiliaRomagna), Florian Samuel Kajamini (Team Colpack Ballan), Francesco Galimberti (Biesse – Carrera) e Matteo Freddi (Beltrami TSA – Tre Colli). 14.05 Lo scorso anno sul Testico furono INEOS e UAE a fare il forcing per chiudere sui fuggitivi e lanciare una spettacolare fase finale di gara. Vediamo quali saranno le intenzioni quest’anno. 14.02 Ci siamo, all’attacco della salita, i battistrada hanno 3’40” di vantaggio dul ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.11 Completate in questo momento le prime tre ore di gara. Media oraria sempre stabile sui 40 km/h. 14.08 Ricordiamo la composizione della fuga: Dimitri Peyskens (Bingoal WB), Davide Baldaccini (Team Corratec), Andrea Garosio (EOLO-Kometa), Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk), Emanuele Ansaloni e Gabriele Petrelli (Team Technipes #inEmiliaRomagna), Florian Samuel Kajamini (Team Colpack Ballan), Francesco Galimberti (Biesse – Carrera) e Matteo Freddi (Beltrami TSA – Tre Colli). 14.05 Lo scorso anno sul Testico furono INEOS e UAE a fare il forcing per chiudere suie lanciare una spettacolare fase finale di gara. Vediamo quali saranno le intenzioni quest’anno. 14.02 Ci siamo, all’attacco della salita, i battistrada hanno” di vantaggio dul ...

