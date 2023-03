LIVE Trofeo Laigueglia 2023 in DIRETTA: nove corridori in fuga, gruppo a 2? (Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 L’altro corridore in fuga è Florian Samuel Kajamini (Team Colpack Ballan). 11.44 A tirare in testa al gruppo principale c’è ora la UAE Team Emirates. 11.42 È salito a 4’07” il vantaggio dei battistrada. 11.39 Tra pochi chilometri inizierà la piccola salita di Bezzo (3,1 km al 6,2%). Questa ascesa non sarà però considerata come un GPM. 11.35 Ecco chi sono i nove al comando: Emanuele Ansaloni e Gabriele Petrelli (Team Technipes #inEmiliaRomagna), Davide Baldaccini (Team Corratec), Riccardo Ciuccarelli (Biesse – Carrera), Matteo Freddi (Beltrami TSA – Tre Colli), Dimitri Peyskens (Bingoal WB), Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk) e Andrea Garosio (EOLO-Kometa), più un altro ciclista non ancora identificato. 11.31 È già di 1’56” il vantaggio dei battistrada ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.45 L’altro corridore inè Florian Samuel Kajamini (Team Colpack Ballan). 11.44 A tirare in testa alprincipale c’è ora la UAE Team Emirates. 11.42 È salito a 4’07” il vantaggio dei battistrada. 11.39 Tra pochi chilometri inizierà la piccola salita di Bezzo (3,1 km al 6,2%). Questa ascesa non sarà però considerata come un GPM. 11.35 Ecco chi sono ial comando: Emanuele Ansaloni e Gabriele Petrelli (Team Technipes #inEmiliaRomagna), Davide Baldaccini (Team Corratec), Riccardo Ciuccarelli (Biesse – Carrera), Matteo Freddi (Beltrami TSA – Tre Colli), Dimitri Peyskens (Bingoal WB), Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk) e Andrea Garosio (EOLO-Kometa), più un altro ciclista non ancora identificato. 11.31 È già di 1’56” il vantaggio dei battistrada ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Trofeo Laigueglia 2023 in DIRETTA: si parte alle 11.00, Covi, Ulissi e Rota gli azzurri più attesi, c’è Conson… - usatoscherma : RT @Federscherma: “TROFEO LUXARDO” 2023 – LE FASI FINALI DI VENERDÌ IN DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE DI SKY SPORT. E DAL MATTINO TUTTE LE PEDA… - ines_bianca : RT @Federscherma: “TROFEO LUXARDO” 2023 – LE FASI FINALI DI VENERDÌ IN DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE DI SKY SPORT. E DAL MATTINO TUTTE LE PEDA… - Federscherma : “TROFEO LUXARDO” 2023 – LE FASI FINALI DI VENERDÌ IN DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE DI SKY SPORT. E DAL MATTINO TUTTE L… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 10:50 per seguire in diretta integrale con noi il #TrofeoLaigueglia -