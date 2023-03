LIVE Trofeo Laigueglia 2023 in DIRETTA | gruppo messo alla frusta dalla UAE | rimasti una quarantina

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 C’è la UAE Team Emirates a trainare il, e con il suo forcing ha scremato il! Sonounain avanti! 14.58 Il meteo potrà rappresentare una variabile interessante in corsa. Tanta, tantissima pioggia sui corridori, giornata davvero balorda. 14.55 Mancano ora 55 chilometri al traguardo, non si registrano tentativi di evadere dal. Si aspetteranno le salite per mettere pepegara. 14.52 Si procede adesso su un tratto di pianura, che sarà lungo una ventina di chilometri. Poi inizia la festa, tra Colla Micheri e lo strappo di Capo Mele da ripetere quattro volte. 14.49 Temperature alquanto rigide in corsa, con un po’ di pioggia che avvolge il. 14.46 ...