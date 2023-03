LIVE – Spal-Frosinone | Serie B 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladi, match valido per la ventisettesima giornata di. Al Paolo Mazza la capolista vuole riprendere il cammino dopo la sconfitta dello scorso turno, nell’infrasettimanale gli emiliani vogliono invece rialzare la testa dopo una crisi ormai senza fine che sta mettendo a repentaglio la salvezza. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 20.30 di mercoledì 1 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH DOVE VEDERLA IN TVore 20.30 SportFace.