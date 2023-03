LIVE – Sonego-Auger-Aliassime, ottavi di finale Atp Dubai 2023: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Auger-Aliassime, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Dubai 2023 (cemento outdoor). Il torinese è reduce dalla convincente vittoria ai danni del mancino svizzero Marc-Andrea Huesler. Il canadese, invece, si è reso protagonista di un esordio piuttosto balbuziente contro il bombardiere statunitense Maxime Cressy, battuto solamente al parziale decisivo e dopo più di tre ore di battaglia. Sarà lui, tuttavia, a partire nettamente con i favori del pronostico. Sonego, infatti, si trova sotto per 2-0 (4-0 il computo dei set) nei precedenti contro il numero nove del mondo. I due si sono incontrati da pochissimo a Rotterdam. In quell’occasione il nordamericano ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel torneo ATP 500 di(cemento outdoor). Il torinese è reduce dalla convincente vittoria ai danni del mancino svizzero Marc-Andrea Huesler. Il canadese, invece, si è reso protagonista di un esordio piuttosto balbuziente contro il bombardiere statunitense Maxime Cressy, battuto solamente al parziale decisivo e dopo più di tre ore di battaglia. Sarà lui, tuttavia, a partire nettamente con i favori del pronostico., infatti, si trova sotto per 2-0 (4-0 il computo dei set) nei precedenti contro il numero nove del mondo. I due si sono incontrati da pochissimo a Rotterdam. In quell’occasione il nordamericano ...

