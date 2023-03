LIVE Snowboardcross | Mondiali 2023 in DIRETTA | Visintin | Belingheri | Carpano e Brutto ai quarti!

(Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:09 Gara momentaneamente interrotta, si devono rimettere a posto delle reti. 10:06 SUCCEDE DI TUTTO! Contatti e cadute a ripetizione nel terzo ottavo di finale, alla fine a spuntarla sono Liam Moffat e Merlin Surget. 10:04AI QUARTI DI FINALE! Gara di testa per Omar, il feeling con la pista sembra ottimo! Alvaro Romero il secondo qualificato. 10:03 E’ il momento di Omar! 10:02 Noerl vince il primo ottavo di finale e dimostra di essere uno dei principali favoriti per la medaglia d’oro, seconda posizione e pass per Baumgartner. 10:00 Si parte! 09:57 Vi ricordiamo che solo i due migliori di ogni ottavo di finale si qualificheranno ai quarti. 09:54 Questa la startlist del primo ottavo: Martin Noerl, Nick Baumgartner, Kalle Koblet e Bermat Ribera. 09:51 Omar ...

LIVE Snowboardcross, Mondiali 2023 in DIRETTA: Omar Visintin agli ottavi, Belingheri, Carpano e Brutto ai quarti! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di snowboard 2023. A Bakuriani (Georgia) è giunto il momento dello snowboa ...