LIVE Snowboardcross | Mondiali 2023 in DIRETTA | Omar Visintin vola in semifinale!

(Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:48 ELIMINATO ELIOT GRONDIN! Il canadese era uno dei favoriti. Dal secondo quarto di finale passano Merlin Surget e Glenn De Blois. 10:46INChe lotta con tutti e quattro gli atleti raccolti in pochi centesimi! A spuntarla è stato Martin Noerl, consecondo. L’impressione è che oggi gli azzurri abbiano dei gran materiali sotto i piedi. 10:45 Iniziano i quarti di finale, tocca subito ad! 10:44 Un po’ di problemi nei salti per Raffaella Brutto, peccato perchè i materiali erano ottimi, l’azzurra chiude al terzo posto e dice addio alla possibilità di andare in semifinale. Chloe Trespeuch e Audrey Mcmaniman le ultime due semifinaliste. 10:42 ...

LIVE Snowboardcross, Mondiali 2023 in DIRETTA: Omar Visintin agli ottavi, Belingheri, Carpano e Brutto ai quarti! OA Sport

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di snowboard 2023. A Bakuriani (Georgia) è giunto il momento dello snowboa ...