LIVE Snowboardcross | Mondiali 2023 in DIRETTA | Omar Visintin unico azzurro agli ottavi di finale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:13 Vittoria in scioltezza per Leo Le Ble Jaques, passaggio del turno anche per Roman Aleksandrovskyy. 08:11 Jan Kubick finisce al suolo, tutto facile per Evan Bichon e Cameron Bolton. 08:09 Che disfatta per i colori azzurri. Caduta in avvio anche per Lorenzo Sommariva e sogni di meda svaniti.ci vanno Luca Haemmerle e Thomas Abegglen. 08:07 E’ il momento di Lorenzo Sommariva! 08:05 Loan Bozzolo vince il derby transalpino con Aidan Chollet. Caduta ed eliminazione per Valerio Jud. 08:03 Senna Leith si aggiudica l’undicesima heat, seconda piazza e qualificazione per Antoni Chollet. Eliminato a sorpresa Julian Lueftner, incappato in una caduta. 08:00 Adam Lambert vince la sfida con Mick Dierdoff, entrambi si qualificano comunque ...