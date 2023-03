(Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:44 Si tratta della prima medaglia mondiale individuale per, è il coronamento di una grande carriera. 11:42 Medaglia d’oro per Jakob Dusek, l’austriaco ha beffato per pochi centimetri Martin Noerl. 11:40 MEDAGLIA DI BRONZOOOOOO PER! L’azzurro approfitta di un contatto che ha mandato al suolo Alessandro Haemmerle e sale sul podio iridato. 11:39 PARTITI! 11:38 E’ il momento della big final, questi i partenti: Martin Noerl,, Alessandro Haemmerle e Jakob Dusek. 11:37 Surget vince la small final e si assicura il quinto posto. Bolton, beffato al fotofinish, sarà sesto. 11:35 Questi i partenti della small final: Liam Moffatt, Adam Lambert, Cameron Bolton e Merlin ...

LIVE Snowboardcross, Mondiali 2023 in DIRETTA: Omar Visintin si tinge di bronzo! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di snowboard 2023. A Bakuriani (Georgia) è giunto il momento dello snowboa ...