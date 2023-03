LIVE Snowboardcross | Mondiali 2023 in DIRETTA | Lorenzo Sommariva e Omar Visintin a caccia di una medaglia!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alladeidi snowboard. A Bakuriani (Georgia) è giunto il momento dello, le finali, inizialmente programmate per venerdì 3 marzo, sono state anticipate ad oggi a causa delle avverse condizioni meteo previste per il fine settimana. Si partirà alle 07:30 con i sedicesimi di finale maschili, mentre alle 08:05 toccherà alle donne. L’Italia punta senza mezzi termini alle medaglie, senza ombra di dubbio pesa l’assenza della fuoriclasse Michela Moioli, l’azzurra, dopo una stagione assai complessa, ha deciso di non prendere parte a questa rassegna iridata poichè a suo avviso non in grado di lottare per le medaglie. I colori azzurri saranno ...