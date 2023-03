LIVE Sci di fondo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Krueger concede il bis nella festa norvegese | Ventura 23° | migliore degli azzurri

(Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.38: A completare la top 10 ci sono l’andorrano Esteve Altimiras, settimo, il tedesco Moch, ottavo, il britannico Musgrave, nono e il francese Parisse, decimo 13.37: Patterson crolla nel finale e si inserisce in 15ma posizione. A meno di sorpresedovrebbe chiude 23mo 13.36: Bel finale di Musgrave che chiude al nono posto a 1’17” dalla testa 13.35: Il podio della 15 km. a tecnica libera è fatto e ancora un a volta è tutto: oro per, argento per Amundsen, bronzo per Holund. Quarto Klaebo che ancora una volta fallisce l’appuntamento con il podio nelle gare distance, quinto Poromaa, sesto Roethe. Cinque norvegesi nei primi sei posti 13.34: Che finale di Amundsen!!! E’ secondo a 5? da, ha guadagnato tanto nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : Oggi in diretta alla RSI / 1???????? ???????? Freestyle/Snowboard, Mondiali di Bakuriani 10h00 snowboard cross U e D… - Eurosport_IT : Snowboard, combinata nordica, sci di fondo e salto con sci: anche oggi il programma dei mondiali è ricchissimo ????… - infoitsport : LIVE - SCI DI FONDO,Mondiali Planica 2023: 10 km femminile (DIRETTA) - infoitsport : LIVE - SCI DI FONDO,Mondiali Planica 2023: skiathlon femminile (DIRETTA) - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Mondiali 2023 in DIRETTA -

