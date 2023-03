(Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 250 diche vedrà opposto Lorenzoallo spagnolo Jaume. Terzo confronto diretto tra i due, che si sono incrociati in due occasioni allo challenger. In entrambi i casi trionfò l’iberico. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti uno tra Marco Cecchinato ed il brasiliano Monteiro., che dopodomani compirà ventuno anni, si presenta sulla terra battuta cilena voglioso di riscattare un avvio diricco di difficoltà. Il toscano, escludendo i singolari di United Cup, ha vinto appena un incontro dei quattro disputati, cadendo a sorpresa sotto i colpi del ...

LIVE Musetti-Munar, ATP Santiago 2023 in DIRETTA: l'azzurro deve svoltare, serve una vittoria OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP 250 di Santiago che vedrà opposto Lorenzo Musetti allo spagnolo Jaume ...