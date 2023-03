(Di mercoledì 1 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:02 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 22:00 63% di prime messe in campo da Lorenzo, che ha trasformato in punti il 73% di esse. 87% di resa invece per, bravo ad annullare ognuna delle 6 palle break offerte all’avversario. 21:58ilno del giovane azzurro, che anche quest’oggi non ha mostrato passi in avanti rispetto alle scorse settimane. Troppi errori, pochi sprazzi delche siamo abituati a conoscere. JAUMEb. LORENZO6-4 6-4. Termina in rete il passante di rovescio del ...

LIVE Musetti-Munar 4-6 4-6, ATP Santiago 2023 in DIRETTA: continua il momento no dell'azzurro OA Sport

Dove seguire il match tra Lorenzo Musetti e Jaume Munar, valido per gli Ottavi di finale dell’ATP di Santiago, in Diretta LIVE ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 250 di Santiago che vedrà opposto Lorenzo Musetti allo spagnolo Jaume ...