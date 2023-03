LIVE – Djokovic-Griekspoor | ottavi di finale ATP Dubai 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel torneo ATP 500 di(cemento outdoor). Il serbo è reduce dalla vittoria soffertissima contro il sorprendente qualificato ceco Tomas Machac, sconfitto soltanto al tie-break del terzo e decisivo set. Adesso troverà l’olandese, che quest’anno ha trionfato a Pune e da poco fatto semiin casa a Rotterdam. Questi risultati gli sono valsi l’ingresso tra i primi quaranta giocatori del mondo. Non sarà un impegno facile per. Quest’ultimo, tuttavia, è chiaramente l’indiscusso favorito per accedere ai quarti di. Quitroverebbe uno tra il qualificato russo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorenzofares : Tra poco vi racconto live e in chiaro su @SuperTennisTv il match d'esordio all'#ATPDubai del 5 volte campione Novak… -

SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO TABELLONE QUALIFICAZIONI Match point N.vs. T. Machac - Dubai#tennis pic.twitter.com/UYKTKYijKH SuperTennis TV (@...Con la vittoria di uno slam in bacheca, quegli US Open che impedirono adi chiudere il suo ... Sarà interessante vedere come reagiranno gli appassionati alle scommessedei tornei di fronte ...Il numero uno del seeding è Novak, che ha iscritto il proprio nome nel prestigioso l' ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO TABELLONE QUALIFICAZIONI 28 febbraio ...

LIVE - Djokovic-Machac 6-3 3-6 7-6, primo turno Atp Dubai 2023 ... SPORTFACE.IT

The 22-time Grand Slam singles champion Novak Djokovic said that his return to world no.1 rank is a big achievement for him and his team.World No. 1 Novak Djokovic battled past Tomas Machac in a thrilling first-round match at the Dubai Tennis Championships to continue his unbeaten run in the 2023 season.