LIVE – Ciclismo | Trofeo Laigueglia 2023 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Lascritta del, classico appuntamento ligure di inizio stagione che apre di fatto la stagione delsul territorio italiano. Un percorso selettivo e interessante attende alcuni dei principali big, tra cui anche gli italiani Ciccone, Ulissi, Bettiol e tanti altri. Il tutto a pochi giorni dalla Strade Bianche in programma sabato. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalle primissime battute, senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 11:00: ORARI,TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA: STARTLIST E FAVORITI PER AGGIORNARE IL ...