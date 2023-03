Lite Mourinho-Serra: spunta il labiale dell’arbitro – VIDEO (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il tecnico della Roma, José Mourinho, nel match di ieri perso contro la Cremonese per 2 a 1, è stato espulso dall’arbitro sotto indicazione del quarto uomo Serra. Nel post partita il tecnico portoghese, però, ha accusato il quarto uomo Serra di aver usato parole gravi contro di lui. “Per arrivare alla reazione che ho avuto è perché qualcosa è successo. Devo capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale“, aveva dichiarato il tecnico portoghese ai microfoni di DAZN. José Mourinho spunta il labiale dell’arbitro Un VIDEO che sta girando sui social non dà certezza assolute su quello che è successo ma fornisce una possibile ricostruzione di quanto accaduto. Infatti dal labiale dell’arbitro si ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il tecnico della Roma, José, nel match di ieri perso contro la Cremonese per 2 a 1, è stato espulso dall’arbitro sotto indicazione del quarto uomo. Nel post partita il tecnico portoghese, però, ha accusato il quarto uomodi aver usato parole gravi contro di lui. “Per arrivare alla reazione che ho avuto è perché qualcosa è successo. Devo capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale“, aveva dichiarato il tecnico portoghese ai microfoni di DAZN. JoséilUnche sta girando sui social non dà certezza assolute su quello che è successo ma fornisce una possibile ricostruzione di quanto accaduto. Infatti dalsi ...

