(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – LaFederale della, a seguito delle dichiarazioni ai media, ha apertosull’episodio che ha determinato l’allontanamento dalla panchina dell’allenatore della Roma Josénel corso della gara di ieri con la Cremonese. A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso e il quarto uomo: Marcoè stato espulso dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo della partita. Acceso il diverbio a bordocampo soprattutto con. Al termine della gara l’allenatore della Roma ha dichiarato: “Sono emozionale ma non pazzo, per avere una reazione come quella significa che qualcosa di grave è successo. Ora voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Il quarto uomo ha detto a Piccinini di espellermi ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Lite #Mourinho-quarto uomo #Serra, la Procura #Figc apre un'inchiesta. Lo Special One e l'arbitro torinese saran… - mirkonicolino : #Mourinho invoca la Procura Federale e... aperto il fascicolo sulla lite con il 4° uomo Serra durante… - fisco24_info : Lite Mourinho-Serra, Procura Figc apre inchiesta: (Adnkronos) - Si indaga sull’episodio che ha determinato l’allont… - ledicoladelsud : Lite Mourinho-Serra, Procura Figc apre un’inchiesta - vivereitalia : Lite Mourinho-Serra, Procura Figc apre inchiesta -

L'attacco del tecnico portoghese nei confronti del quarto uomo di Cremonese - Roma: 'Io espulso Serra è un bugiardo, doveva andare fuori lui per quello che mi ha ...Serra -, lain diretta tv . Serra -, le accuse dello Special One . Serra -, la Procura Figc apre un'inchiesta . Il precedente di Serra in Milan - Spezia . Serra - ...tuoi, ti stanno prendendo tutti per il c...' La- Serra: cosa si sono detti Ma cosa è realmente successo Le immagini televisive aiutano in parte. Il contatto che scatena l'ira del ...

UFFICIALE - Lite Mourinho-quarto uomo: procura Figc apre inchiesta Tutto Napoli

(Adnkronos) - La Procura Federale della Figc, a seguito delle dichiarazioni ai media, ha aperto un’inchiesta sull’episodio che ha determinato l’allontanamento dalla panchina dell’allenatore della Roma ...(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "La Procura Federale, a seguito delle dichiarazioni ai media di Josè Mourinho, ha aperto un'inchiesta sull'episodio che ha portato all'espulsione dell'allenatore della Roma nel ...