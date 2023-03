Lite Mourinho-Serra, la procura federale apre un'inchiesta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tuoni e fulmini sul campo, col duello rusticano tra l’allenatore della Roma José Mourinho ed il quarto uomo del match disputato dai giallorossi allo “Zini” di Cremona, Marco Serra, e la Federazione Italiana Gioco Calcio... Leggi su today (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tuoni e fulmini sul campo, col duello rusticano tra l’allenatore della Roma Joséed il quarto uomo del match disputato dai giallorossi allo “Zini” di Cremona, Marco, e la Federazione Italiana Gioco Calcio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Lite #Mourinho-quarto uomo #Serra, la Procura #Figc apre un'inchiesta. Lo Special One e l'arbitro torinese saran… - mirkonicolino : #Mourinho invoca la Procura Federale e... aperto il fascicolo sulla lite con il 4° uomo Serra durante… - infoitsport : Lite Mourinho-Serra, Procura Figc apre inchiesta - Lollocasa92 : RT @sportface2016: +++Lite #Mourinho-quarto uomo #Serra, la Procura #Figc apre un'inchiesta. Lo Special One e l'arbitro torinese saranno as… - giuseppeq_bott : RT @sportface2016: +++Lite #Mourinho-quarto uomo #Serra, la Procura #Figc apre un'inchiesta. Lo Special One e l'arbitro torinese saranno as… -