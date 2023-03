Lite Mourinho - quarto uomo, Procura Figc apre inchiesta (Di mercoledì 1 marzo 2023) "La Procura Federale, a seguito delle dichiarazioni ai media di Josè Mourinho, ha aperto un'inchiesta sull'episodio che ha portato all'espulsione dell'allenatore della Roma nel corso della gara di ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) "LaFederale, a seguito delle dichiarazioni ai media di Josè, ha aperto un'sull'episodio che ha portato all'espulsione dell'allenatore della Roma nel corso della gara di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Lite #Mourinho-quarto uomo #Serra, la Procura #Figc apre un'inchiesta. Lo Special One e l'arbitro torinese saran… - FCalcistiche : RT @sportface2016: +++Lite #Mourinho-quarto uomo #Serra, la Procura #Figc apre un'inchiesta. Lo Special One e l'arbitro torinese saranno as… - Vale96L : RT @sportface2016: +++Lite #Mourinho-quarto uomo #Serra, la Procura #Figc apre un'inchiesta. Lo Special One e l'arbitro torinese saranno as… - sportface2016 : La Procura #Figc apre un'inchiesta dopo la lite tra Josè #Mourinho e il quarto uomo Marco #Serra - TuttoMercatoWeb : Lite Mourinho-quarto uomo Serra, la Procura Figc ha aperto un'inchiesta: saranno ascoltati -