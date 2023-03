L'Istat: l'effetto Superbonus porta il deficit all'8% nel 2022 (Di mercoledì 1 marzo 2023) I crediti d’imposta legati ai bonus edilizi devono essere contabilizzati come spese nell’anno in cui vengono generati. La decisione di Eurostat e Istat ha dunque cambiato il trattamento contabile dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus 110% e dal bonus facciate che devono essere considerati come indebitamento netto a carico del bilancio dello Stato per il 2020 e il 2021. Modifiche metodologiche che hanno portato ad un aumento dell’indebitamento di 2.738 milioni per il 2020 e di 32.308 milioni per il 2021. Conseguenze anche nel rapporto deficit/Pil che è passato dal 9,5 al 9,7% nel 2020 e dal 7,2 al 9% nel 2021. Cambiamento che rappresenta dunque un’importante novità dato che nelle precedenti stime entrambe le agevolazioni erano state registrate come minor gettito nell’anno di utilizzo del credito, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 1 marzo 2023) I crediti d’imposta legati ai bonus edilizi devono essere contabilizzati come spese nell’anno in cui vengono generati. La decisione di Eurostat eha dunque cambiato il trattamento contabile dei crediti fiscali derivanti dal110% e dal bonus facciate che devono essere considerati come indebitamento netto a carico del bilancio dello Stato per il 2020 e il 2021. Modifiche metodologiche che hannoto ad un aumento dell’indebitamento di 2.738 milioni per il 2020 e di 32.308 milioni per il 2021. Conseguenze anche nel rapporto/Pil che è passato dal 9,5 al 9,7% nel 2020 e dal 7,2 al 9% nel 2021. Cambiamento che rappresenta dunque un’imnte novità dato che nelle precedenti stime entrambe le agevolazioni erano state registrate come minor gettito nell’anno di utilizzo del credito, ...

