L' Istat certifica il costo del Superbonus | deficit all' 8 per cento nel 2022

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Contando ile gli altri bonus edilizi, ildegli anni passati è peggiore di quanto finora calcolato. Lo hato l'oggi, sulla base della nuova classificazione dei bonus introdotta dall'Istituto di statistica e da Eurostat. Così, nel 2020 ilpassa a -9,7% e nel 2021 a -9%, con un peggioramento rispettivamente di -0,2 e -1,8 punti. Per ilil disavanzo passa a -8 per, quasi tre punti in più di quello indicato nella Nadef al -5,6 per. Alla luce del nuovo quadro interpretativo e dell'esito degli approfondimenti metodologici, spiega l', "è mutato il trattamento contabile del110% e del cosiddetto Bonus facciate a partire dall'anno di stima 2020. ...