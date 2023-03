L’instabilità politica in Slovacchia potrebbe indebolire il fianco orientale della Nato (Di mercoledì 1 marzo 2023) La guerra in Ucraina e le forti tensioni che contrappongono la Nato e l’Unione europea alla Federazione Russa hanno provocato una spaccatura nel cuore del vecchio continente. Le frontiere orientali di Paesi Baltici, Polonia e Ucraina separano il blocco occidentale da quello filorusso ma l’invasione di Mosca ha reso instabili i confini di Kyjiv e la vera linea difensiva euro-atlantica corre, ora, lungo i confini orientali di Slovacchia e Romania. Il problema di Bruxelles è che proprio la Slovacchia, preda di instabilità politica da mesi, rischia di essere l’anello debole dell’alleanza e ciò ha ricadute sulla tenuta a Est del blocco. La presidentessa slovacca Zuzana Caputova, che è tra i politici più filoeuropei del Paese, gode di grande fiducia da parte della popolazione, ma ha poteri limitati perché la ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 1 marzo 2023) La guerra in Ucraina e le forti tensioni che contrappongono lae l’Unione europea alla Federazione Russa hanno provocato una spaccatura nel cuore del vecchio continente. Le frontiere orientali di Paesi Baltici, Polonia e Ucraina separano il blocco occidentale da quello filorusso ma l’invasione di Mosca ha reso instabili i confini di Kyjiv e la vera linea difensiva euro-atlantica corre, ora, lungo i confini orientali die Romania. Il problema di Bruxelles è che proprio la, preda di instabilitàda mesi, rischia di essere l’anello debole dell’alleanza e ciò ha ricadute sulla tenuta a Est del blocco. La presidentessa slovacca Zuzana Caputova, che è tra i politici più filoeuropei del Paese, gode di grande fiducia da partepopolazione, ma ha poteri limitati perché la ...

