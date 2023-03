L'informazione "giovane" tra diritti e doveri: garantire partecipazione e pretendere responsabilità (Di mercoledì 1 marzo 2023) informazione “giovane”, tra diritti e doveri, e la necessità di strumenti di conoscenza accessibili, efficaci e affidabili, indispensabili per garantire partecipazione e pretendere responsabilità.... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 1 marzo 2023)”, tra, e la necessità di strumenti di conoscenza accessibili, efficaci e affidabili, indispensabili per....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Giovane alpinista precipita da una cascata di ghiaccio e muore in Val d’Avio - infoitinterno : In coma per 10 anni dopo incidente stradale, morto giovane - infoitinterno : Incidente in montagna nel Bresciano, giovane escursionista precipita da 10 metri e muore - infoitinterno : A 21 anni il riminese Emanuele Bianchi è il più giovane dell'assemblea nazionale del pd - infoitinterno : Il riminese Manuel Bianchi è il più giovane nell'assemblea nazionale Pd • -