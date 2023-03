Limiti di tempo per TikTok introdotti per i minorenni, come funzionano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono stati appena introdotti dei Limiti di tempo per TikTok e dunque per l’utilizzo del social network tra i giovanissimi. Ai minori di 18 anni è dedicata una nuova funzionalità per la quale gli sarà impedito di guardare troppi video virali durante la giornata. I vertici dello stesso TikTok hanno dichiarato che, già a partire dalla prossima settimana, i minori di 18 anni avranno un limite di schermo giornaliero di 60 minuti per impostazione predefinita del loro account. Questa opzione sarà associata a qualsiasi utenza vecchia e nuova ma sarà possibile aggirarla con l’introduzione di un codice personale. I ragazzi con età maggiore di 13 ma non ancora diciottenni potranno procedere all’operazione da soli: al contraio, per chi ha meno di 13 anni, lo sblocco sarà possibile solo grazie all’intervento ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono stati appenadeidipere dunque per l’utilizzo del social network tra i giovanissimi. Ai minori di 18 anni è dedicata una nuova funzionalità per la quale gli sarà impedito di guardare troppi video virali durante la giornata. I vertici dello stessohanno dichiarato che, già a partire dalla prossima settimana, i minori di 18 anni avranno un limite di schermo giornaliero di 60 minuti per impostazione predefinita del loro account. Questa opzione sarà associata a qualsiasi utenza vecchia e nuova ma sarà possibile aggirarla con l’introduzione di un codice personale. I ragazzi con età maggiore di 13 ma non ancora diciottenni potranno procedere all’operazione da soli: al contraio, per chi ha meno di 13 anni, lo sblocco sarà possibile solo grazie all’intervento ...

